Прем’єр-міністр допустив введення у Львівській області режиму НС

У Львівській області може бути впроваджено режим надзвичайної ситуації

Уряд розглядає можливість запровадження режиму надзвичайної ситуації в тих регіонах, де виявляють випадки зараження коронавірусом. Зокрема, є ймовірність введення режиму надзвичайної ситуації у Львівській області. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу «Україна» ввечері 20 березня.

«Ми сьогодні ухвалили декілька важливих рішень – щодо введення режиму надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах України. Загалом в шести вже запроваджено. Очевидно, завтра прийдеться запровадити ще, тому що сьогодні Львів і Харків долучились, на жаль, до сумної статистики», – повідомив Денис Шмигаль.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький підтвердив ZAXID.NET можливість введення надзвичайної ситуації на Львівщині, однак не уточнив, з якого числа.

«Так, ми розглядаємо таке питання. Введення надзвичайної ситуації стоїть на порядку денному щодня. Львівщина готова до усіх варіантів розвитку подій. Усі служби знають свої повноваження на випадок введення режиму надзвичайної ситуації», – зазначив Максим Козицький.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо про перший підтверджений випадок коронавірусу у Львові.

Як повідомлялося, 20 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та місті Києві. Раніше було введено надзвичайну ситуацію у Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Роз'яснення МВС щодо режиму надзвичайної ситуації