Прем'єр-міністр готовий до компромісу з Коломойським щодо «ПриватБанку», – ЗМІ

Олігарх Ігор Коломойський наразі судиться з державою через «Приватбанк»

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає компроміс з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі «ПриватБанку». Це може призвести до охолодження відносин України із західними прихильниками нового уряду президента Володимира Зеленського. Про це пише британська газета Financial Times, переклад статті наводить «Економічна правда».

Гончарук повідомив, що Зеленський хотів би домовитися з Коломойським про вирішення питання з найбільшим банком України – «ПриватБанком», який націоналізували 2016 року.

«Я повністю переконаний, що нині нам потрібно зосередитися на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу», – сказав Гончарук в інтерв'ю.

МВФ попередив Україну про те, що «відкат» націоналізації банку поставить під загрозу програму співпраці. Західні кредитори очікують, що Україна буде домагатися повернення 5,5 млрд доларів, витрачених на порятунок банку.

«Хоч би яке рішення ми знайшли, ми повинні знайти його разом з МВФ», – наголосив Гончарук.

Видання зазначає, що минулого тижня Зеленський разом з главою Офісу президента Андрієм Богданом, колишнім юристом, який представляв Коломойського в судових спорах по «ПриватБанку», приймав олігарха у себе в кабінеті. Цю зустріч вже назвали «тривожною». Втім, президент і глава його Офісу заперечували, що обговорювали з Коломойським долю банку.

«Зустріч відбулася через кілька днів після того, як поліція провела обшуки в офісах «ПриватБанку» в рідному місті Коломойського, Дніпрі, і провела обшук в будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої в межах нового розслідування відносно осіб, які займалися націоналізацією», – йдеться в статті.

Гонтарева в коментарі британській газеті заявила, що вона і нинішнє керівництво «ПриватБанку» піддаються залякуванню з боку союзників Коломойського через звинувачення у виведенні з банку 5,5 млрд доларів колишніми акціонерами. «У нас з Коломойським був укладений договір про докапіталізацію банку. Він його не виконав», – заявила Гонтарєва.

Хоча «ПриватБанк» належить міністерству фінансів і входить в компетенцію Гончарука, він сказав, що Зеленський і Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського. «Ми з самого початку розуміли, що це особливе питання, тому я ніколи не відповідав за нього. Богдан і президент особисто займалися цим питанням з самого початку», – заявив голова уряду.

«Я розраховую на те, що вони знайдуть правильний спосіб вирішення проблеми, тому що вони знають ситуацію набагато краще. Але я не сумніваюся, що президент і його Офіс будуть на боці держави», – додав Гончарук.

За словами інформованих джерел, переговори з приводу можливого врегулювання справи «ПриватБанку» прискорилися.

За Петра Порошенка, попередника Зеленського, Україна домовилася з Коломойським про угоду, в результаті якої він відмовився від впливу в державній компанії «Укрнафта», щоб домогтися взаємного припинення «бойових дій» через «ПриватБанк». Угода зазнала краху після того, як Порошенко вирішив не йти на поступки Коломойському в рік виборів.

Неофіційні переговори поновилися після того, як Зеленський вступив на посаду навесні цього року, але будь-який результат навряд чи потребуватиме від Коломойського повернути будь-які активи або компенсувати Україні збитки «ПриватБанку», розповіло джерело видання.

Виступаючи перед журналістами, Коломойський сказав, що для врегулювання існує «хороша можливість». Гончарук сказав, що «сам факт суспільного обговорення [...] є кроком вперед».

Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись «захистити інтереси» країни. «Так, вони (Зеленський і Коломойський – ред..) працювали разом. Але ми успадкували дуже складну ситуацію», – сказав він.

Оновлено. Додано інформацію. Згодом прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що журналісти FT неправильно зрозуміли його позицію щодо переговорів з Ігорем Коломойським щодо «ПриватБанку». Прем'єр заявив, що жодних перемовин наразі не ведеться.

«Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки «над і»: уряд уважно вивчає ситуацію навколо ПриватБанку (в тому числі й перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних перемовин уряд ні з ким не веде», — заявив Гончарук.

Нагадаємо, «ПриватБанк» націоналізували наприкінці 2016 року. Держава отримала 100% у його капіталі, а фінустанову докапіталізували на 155 млрд грн.

Нині націоналізація банку є предметом численних судових розглядів між державою і колишніми акціонерами, зокрема Ігорем Коломойським.

Нещодавно Коломойський заявив, що бачить гарне вікно можливостей для дружнього врегулювання справи «ПриватБанку».