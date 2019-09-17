Кабмін вимагає від FТ спростування статті про компроміс із Коломойським щодо «ПриватБанку»

Кабмін скерував лист-звернення до авторів статті, розміщеної на сайті Financial Times, із проханням спростувати інформацію про те, що український уряд нібито шукатиме компромісу з Ігорем Коломойським щодо націоналізованого «ПриватБанку».



«Інформація, яка міститься в сьогоднішньому матеріалі видання Financial Times, не відповідає принципам об’єктивності, що їх повинні дотримуватися засоби масової інформації – тим паче ЗМІ такого рівня», – йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну.



Прес-служба уряду наголосила, що «цитата, на якій базується висновок авторів матеріалу, вирвана з контексту та не є репрезентативною в контексті усієї наданої прем’єр-міністром України інформації. Він не надавав жодної інформації щодо ведення будь-яких переговорів як із паном Коломойським, так і з будь-ким іншим щодо вказаного питання».



Речники Кабміну зазначили, що ця публікація, на їхню думку, не відповідає високим стандартам журналістської роботи. «Тому ми направили офіційний лист-звернення до авторів матеріалу з проханням спростувати викладені у ньому тези, пов’язані з вищезазначеним», — додали у Кабміні.

Нагадаємо, напередодні британська газета Financial Times оприлюднила статтю про ситуацію з «ПриватБанком», вимоги його колишніх власників, зокрема олігарха Ігоря Коломойського, реакцію нової влади в Україні на це. У статті йдеться про те, що голова уряду Олексій Гончарук повідомив журналістам, що Зеленський хотів би домовитися з Коломойським про вирішення питання з найбільшим банком України – «ПриватБанком», який націоналізували 2016 року.

«Я повністю переконаний, що нині нам потрібно зосередитися на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу», – сказав Гончарук в інтерв'ю.

Після резонансу, якого набула ця заява урядовця, прем'єр-міністр наголосив, що журналісти FT неправильно зрозуміли його позицію щодо переговорів з Ігорем Коломойським щодо «ПриватБанку». Прем'єр також заявив, що жодних перемовин наразі немає.