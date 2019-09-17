Невідомі спалили будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої під Києвом

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що уночі 17 вересня спалили її будинок в с.Гореничі під Києвом. Про це вона сказала агентству «Інтерфакс-Україна»

«Наш будинок під Києвом в селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне свавілля! Я не знаю куди мені звертатися», — зазначила Гонтарева.

Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ — theБабель (@theBabelUA) September 17, 2019

Пожежа в будинку Гонтаревої (відео theБабель)

Пізніше Нацполіція підтвердила факт пожежі і підпал розглядається, як одна з версій загоряння.

В коментарі «Українській правді» правоохоронці уточнили, що на місці згарища будинку поліція знайшла запалювальну світло-шумову ракету. Також на камеру потрапила одна людина.

На пожежу в будинку Гонтаревої вже відреагував Офіс президента, заявивши, що розслідування пожежі буде пріорітетним для правоохоронів, а в Україні всі мають почуватися захищеними незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів.

«Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ — брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. Глава держави чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття цієї провокації», — йдеться у повідомленні.

Раніше, у ніч на 5 вересня, в Києві невідомі зловмисники облили бензином і спалили автомобіль Audi A7, зареєстрований на невістку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Після підпалу автомобіля Гонтарева заявила, що розглядає можливість попросити політичного притулку у Великої Британії, якщо подібні інциденти будуть продовжуватися.

«Поки що не бачу сенсу, але якщо доведеться, то, звичайно. Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора - переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку», — заявила екс-чиновниця.

Варто також уточнити, що слідчі Генпрокуратури 28 березня 2019 року оголосили підозру Гонтаревій і співвласнику української інвесткомпанії ICU (управляє активами президента України Порошенка) Костянтину Стеценку в пособництві в заволодінні коштами «Аграрного фонду» на 2 млрд грн.