Поліція назвала причину пожежі у будинку Валерії Гонтаревої

Після перегляду записів з камер спостереження у правоохоронців залишилася єдина версія пожежі в будівлі екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої – умисний підпал. Про це заявив керівник прес-служби Нацполіції в Київській області Микола Жукович, інформує «Громадське».

«Ми бачимо на відео з камер спостереження, що невідом людина перекидала якісь дві валізи через паркан і потім кинула запальний пристрій, внаслідок чого загорілися ці валізи, і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла, і від неї загорівся вже весь будинок», - пояснив він.

Жукович додав, що поки вміст валіз невідомий, проводиться відповідна експертиза. Крім того, він додав, що слідчі зараз шукають інші можливі відеозаписи, на яких зафіксовані зловмисники.

Як інформвав ZAXID.NET, у ніч на 17 вересня невідомі спалили будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої під Києвом. Правоохоронці уточнили, що на місці згарища будинку поліція знайшла запалювальну світло-шумову ракету.

Раніше, у ніч на 5 вересня, в Києві невідомі зловмисники облили бензином і спалили автомобіль Audi A7, зареєстрований на невістку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Після підпалу автомобіля Гонтарева заявила, що розглядає можливість попросити політичного притулку у Великої Британії, якщо подібні інциденти будуть продовжуватися.

Нагадаємо, що Валерія Гонтарева зараз проживає у Великобританії, оскільки після звільнення з НБУ отримала місце в Лондонській школі економіки.