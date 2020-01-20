Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав своє прослуховування загрозою нацбезпеці

Олексій Гончарук прокоментував скандал з прослуховуванням

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що вважає факт того, що його прослуховували - загрозою національній безпеці України. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Україна 24».

Пояснюючи свою заяву про відставку, передану президенту, прем'єр пояснив, що таким чином підтвердив вотум довіри до себе з боку глави держави.

«Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було ніяких непорозумінь. Ми протягом останніх чотирьох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам. І, очевидно, наживаємо багато ворогів», – сказав прем'єр.

«Я думаю, що спецслужби розберуться, хто саме записував... Фактично, я вважаю, що це злочин. Я вважаю, що те, що було зроблено – це неприпустимо. Це, в тому числі - загроза національній безпеці з цілою низкою міркувань. Але, головна моя ідея, повідомлення, полягає в тому, що ми безкомпромісно боремося з корупцією», – сказав Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, в нинішньому уряді немає корупції і працюють чесні міністри. Говорячи про самі записи його розмови, які було опубліковано, Гончарук заявив, що в них було «нарізано цитати, висмикнуті з контексту і приправлені коментарями».

«Все це маніпулятивним чином було подано», – додав він і назвав захід, на якому проводився запис робочою нарадою і не бачить там нічого кримінального.

Як інформував ZAXID.NET, 17 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав президенту прохання про відставку. Цей крок він зробив унаслідок скандалу з оприлюдненням нібито підслуханих розмов, які компрометують його самого і президента Володимира Зеленського. Своєю чергою, президент України дав завдання правоохоронним органам з'ясувати, хто стоїть за прослуховуванням наради прем'єр-міністра.

Попри те, що згідно з Конституцією, питання про відставку голови уряду в Україні має вирішувати не президент, а Верховна Рада, Володимир Зеленський заявив, що розглянув звернення очільника уряду про його відставку і вирішив

«дати йому шанс», поставивши перед керівником Кабміну низку завадань.