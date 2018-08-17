Прем'єр-міністром Словенії став колишній комік

Мар’ян Шарец став наймолодшим прем’єр-міністром в історії Словенії

Прем'єр-міністром Словенії призначений колишній комік, 40-річний Мар'ян Шарец. Його політична партія посіла друге місце на нещодавніх парламентських виборах, повідомила газета The Washington Post.

Кандидатуру Шареца підтримали 55 членів парламенту, проти – 31 голос. Партія «Список Шареца» планує керувати країною з чотирма центристськими та лівими політичними силами. Він став наймолодшим прем’єр-міністром Словенії, пише RTV.

Протягом останніх двох років Шарец був мером словенського міста Камник. Він народився в Любляні, де закінчив Академію театру, радіо, кіно і телебачення при Люблянському університеті. Довго працював на національному телебаченні RTV Slovenija. Виступав у комедійному амплуа і жанрі політичної сатири у радіо- і телевізійних шоу.