Габріель Юніон за кермом новинки

Презентацію пікапу Maverick від Ford проведе 48-річна американська актриса Габріель Юніон на своїх каналах в TikTok та Instagram. Також відбудуться трансляції події в соціальних мережах «Форда» і сервісі онлайн-відео Hulu, повідомляє Motor1.

Перед цим Ford опублікував кілька фотографій, на яких Габріель сидить за кермом нового пікапа. Також є відео, де видно ті ж елементи, а також задню частину кузова пікапа за воротами гаража.

За попередніми даними, Ford Maverick побудований на платформі C2, спільною з легковим сімейством Focus і кросоверами Kuga / Escape та Bronco Sport. Мотор новинки буде тим самим, що і в Bronco – 1,5-літровий 184-сильний або дволітровий 249-сильний. При цьому Maverick буде як моно- так і повноприводним.

Автомобіль матиме велику кабіну та короткий кузов, тож буде використовуватись більше як іміджевий, а не робочий пікап.