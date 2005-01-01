Президент Чехії на брифінгу спалив червоні труси

Червоні труси використовуються як символ під час акцій протесту проти політики Земана

У четвер, 14 червня, президент Чехії Мілош Земан провів брифінг в Празькому Граді, під час якого на вогнищі перед журналістами спалив червоні труси. Про це повідомляє «Радiо Свобода».

Чеський президент заявив, що «політика повинна робитися на основі обміну ясними доводами, ні в якому разі не на основі нижньої білизни». І на підтвердження своїх слів кинув у вогонь червоні труси.

Цим жестом Земан відповів активістам художньої групи Ztohoven, які восени 2015 року вивісили над Празьким Градом - резиденцією чеських королів і президентів великі червоні труси, демонструючи свою незгоду з політикою президента Мілоша Земана. З того часу червоні труси використовуються як символ під час акцій протесту проти політики, яку проводить президент Земан.

Про проведення брифінгу канцелярія президента Чехії оголосила напередодні, не повідомивши, однак про його тему.

Зазначимо, що президент Чехії Мілош Земан відомий своїми проросійськими заявами. Він має в основному церемоніальні повноваження, проте коментарі Земана на підтримку Росії і Путіна викликали певну стурбованість у чеського уряду і західних союзників.

Він також ставить під сумнів ефективність західних санкцій проти Росії через її агресію в Україні. Земан називає анексію Москвою українського Криму в 2014 році «доконаним фактом» і вважає, що повинен бути діалог про компенсацію за це «газом, нафтою або грошима».