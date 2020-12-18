Президент України Володимир Зеленський підписав указ про започаткування соціального проекту «Активні парки – локації здорової України». Документ має на меті організацію оздоровчої активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, повідомила прес-служба президента в четвер, 17 грудня.

Відповідно до указу, Кабінет міністрів України має розробити та затвердити до 1 травня 2021 року положення про соціальний проект «Активні парки – локації здорової України».

Соціальний проект, зокрема, повинен передбачати нові форми залучення різних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку. До організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян Зеленський запропонував залучати фахівців у сфері фізичної культури та спорту і провідних спортсменів.

Також проект передбачає облаштування в місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, зокрема осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, а також пунктів безкоштовного прокату спортивного інвентаря та обладнання.

Крім того, передбачається розробка програм з видів рухової активності для різних за віком і статтю груп населення, зокрема для осіб з інвалідністю.

Також планується створити онлайн-платформу вказаного соціального проекту для консультування, обміну досвідом, ідеями між фахівцями з фізичної культури та спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку.

Обласні та Київська міська державні адміністрації мають розробити й затвердити заходи щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку в межах реалізації проекту «Активні парки – локації здорової України».

Крім того, держадміністрації повинні впроваджувати із залученням громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості сучасні форми, методи й засоби фізкультурно-спортивної роботи з урахуванням місцевих природних умов і традицій.

Як повідомляв ZAXID.NET, в Україні тривалість здорового життя виявилася найкоротшою серед європейських країн.