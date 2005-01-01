Президент Італії розпустив парламент республіки

Зал засідань парламенту Італії

Президент Італії Серджіо Маттарелла розпустив парламент країни, давши офіційний старт кампанії по проведенню дострокових виборів. Відповідний декрет голова держави підписав у четвер, 28 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

«Президент Італії Серджіо Матарелла підписав указ про розпуск сенату і палати депутатів. Дострокові парламентські вибори повинні пройти в Італії до квітня 2018 року», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, дату виборів визначить Рада міністрів, очолювана Паоло Джентілоні.

Неофіційна домовленість між італійськими партіями передбачає, що вони повинні відбутися до 4 березня.

Аналітики прогнозують політичну невизначеність унаслідок виборів. Очікується, що головними конкурентами стануть консервативний блок екс-прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі «Вперед, Італіє», правопопулістська партія «Рух 5 зірок» та керівна Демократична партія. Блок Берлусконі може набрати найбільше голосів, але не здобуде більшості в парламенті, тоді як «Рух 5 зірок» може виявитися найпопулярнішою окремою партією, проте не матиме партнерів для коаліції.

За інформацією ЗМІ, 24 грудня верхня палата парламенту Італії схвалила проект державного бюджету на 2018 рік, погодившись на скорочення його дефіциту з 2,1% до 1,6% ВВП. Це рішення дозволяє уряду завершити дебати про бюджетний дефіцит за скороченою процедурою, що, у свою чергу, відкриває шлях для проведення парламентських виборів.

Парламент Італії складається з двох палат, а саме депутатів і сенаторів. У Палаті депутатів засідають 630 осіб, в сенаті - 315. Більшість місць в Палаті депутатів отримує коаліція, яка переможе на національних виборах. До Сенату вибори відбуваються на регіональному рівні. Парламент обирається на п'ять років.