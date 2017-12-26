На підготовку і проведення кампанії в 2018 році заплановано видатки 14,807 млрд рублів

Росія не запрошуватиме спостерігачів з України на вибори президента, які мають відбутися в березні наступного року. Про це у вівторок, 26 грудня, заявила голова ЦВК РФ Елла Памфілова.

«Це нереально. Я не хочу лукавити і висловлювати якісь нереальні можливості. Рівень наших відносин у цій ситуації поки що не дозволяє обмінюватися спостерігачами», – повідомила Памфілова.

При цьому Памфілова порекомендувала росіянам, які проживають в Україні, голосувати у прикордонних містах. Голова російського ЦВК також висловила побоювання про можливість перешкоджання голосуванню росіян з боку «якихось агресивно налаштованих молодиків», інформують «РІА Новости».

Тим часом, збори ініціативної групи виборців прийняли рішення про підтримку самовисування президента РФ Володимира Путіна на виборах голови держави, які пройдуть 18 березня 2018 року. Рішення було прийнято на спеціальному заході в історичному парку «Росія - моя історія», передає ТАСС.

Нагадаємо, в Росії офіційно стартувала кампанія з виборів президента. Бажання брати участь у виборах виявили вже 23 людини, зокрема чинний президент Володимир Путін.

На підготовку і проведення кампанії в 2018 році заплановано видатки 14,807 млрд рублів.