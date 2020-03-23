Президент Ізраїлю читає онлайн казки дітям під час карантину

З 20 березня в Ізраїлі заборонили людям виходити на вулицю без крайньої на те необхідності

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін запропонував допомогу батькам, які перебувають на карантині через коронавірус Covid-2019 разом з дітьми, – почитати їм онлайн казки.

«Я знаю, що це нелегкий час і діти перебувають вдома, і, незважаючи на те, що ми любимо бути зі своїми сім’ями, це випробування. Тому я вирішив дати вам невеличку перерву і побути разом із вами – на відстані, але з вами», – анонсував він трансляцію на Facebook.

Перше відео, де Реувен Рівлін читає книгу ізраїльської поетеси Лії Голдберг «Кімната для оренди», вийшло на Facebook 19 березня. Пізніше президент Ізраїлю подякував усім, хто доєднався до трансляції, та написав: «Зустрінемося наступного тижня». Також він опублікував фото дітей, які дивилися його відео, що йому надіслали їхні батьки.

Додамо, що з 20 березня в Ізраїлі заборонили людям виходити на вулицю без крайньої на те необхідності. Це обмеження попередньо діятиме тиждень, але термін можуть продовжити. 23 березня міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан повідомив, що в країні поступово закриватимуть повністю міста. Станом на 23 березня в країні зафіксовано понад 1200 випадків зараження коронавірусом, серед яких один летальний.