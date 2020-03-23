Директор ВООЗ заявив, що для подолання Covid-19 карантину недостатньо

Країни не можуть зупинити поширення коронавірусу лише шляхом повної заборони пересування в громадах, заявив Виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Майк Раян. За його словами, потрібні додаткові заходи з охорони здоров’я населення, щоб уникнути повторного спалаху вірусу.

«На чому ми насправді повинні зосередитись – це на діагностиці хворих, їх ізоляції та ізоляції тих, хто мав з ними контакти», – сказав Майк Раян в інтервю на BBC, повідомив «Голос Америки».

«Якщо ми зараз не будемо вживати серйозних кроків із забезпечення здоров’я громади, коли всі ці обмеження на пересування будуть відмінені, небезпека зараження знову підвищиться», – констатував виконавчий директор ВООЗ.

Зазначимо, що наразі США та більшість європейських країн, в тому числі й Україна, ввели жорсткі обмеження на пересування на зразок кроків, до яких раніше вдалися Китай та інші країни Азії. Але виконавчий директор ВООЗ наголосив, що паралельно з цими обмеженнями треба проводити тестування кожного, у кого є підозра на зараження.

«Як тільки ми сповільнемо передачу вірусу, ми повинні атакувати сам вірус. Ми повинні почати цю боротьбу», – сказав Раян.

Він також додав, що на появу вакцини від коронавірусу необхідно щонайменше рік.

«Ми повинні переконатись, що вакцина є абсолютно безпечною. Ми говоримо принаймні про рік», – заявив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони Здоров’я.

Нагадаємо, що в Україні через пандемію коронавірусу запроваджено жорсткий карантин, який діє з 12 березня до 3 квітня і буде продовжений, якщо кількість хворих зростатиме. Однак міністри внутрішніх справ і охорони здоров’я Арсен Аваков та Ілля Ємець виступають за посилення умов карантину і введення надзвичайного стану.

Станом на ранок понеділка, 23 березня, у світі коронавірусною інфекцією Covid-19 захворіли понад 336 тис. людей, 14641 людина померла, 94334 людини одужали.

В Україні на Covid-19, станом на вечір неділі, 22 березня, захворіли 73 людини.