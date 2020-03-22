Львівське духівництво розповіло, яким через карантин може бути святкування Великодня

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На карантин, який попередньо триватиме до 3 квітня, перейшли і львівські церкви. Однак через поширення коронавірусу й можливе продовження обмежень під загрозою опинилось святкування Великодня. ZAXID.NET вирішив запитати духівництво Львова про те, яким вони бачать імовірне Пасхальне богослужіння.

За словами митрополита Львівського та Сокальського Православної церкви України Димитрія Рудюка, Пасха таки відбудеться, адже цей день, окрім того, що є храмовим, також домашній.

«Оскільки маємо невтішні прогнози щодо вірусу, то, напевно, обмежимо служби в кількості прихожан. Освячуємо ми паски й так надворі, тоді хіба дотримуватимемось дистанції. Буде ще онлайн-трансляція», — розповідає він.

Тим часом керівник прес-служби Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Павло Дроздяк ще не готовий сказати, в якому форматі зустрічати Великдень будуть вони.

«Пасха є центральним святом християнського літургійного року. Думаю, що спільно із Всеукраїнською радою церков дискутуватимемо про це. Вважаю, що саме там напрацюють певний алгоритм того, як ми зможемо відсвяткувати Великдень у плані богослужінь. Є багато думок, які зараз обговорюють», — зазначив священнослужитель.

Нагадаємо, львівські храми перейшли практично на дистанційний режим роботи. Бути присутніми на службі дозволяють максимум десятьом вірянам. Такого правила, наприклад, дотримуються у Соборі святого Юра. Там перед ранковим богослужінням усередині перебувало кілька людей.

«Поки що троє вірян, які сидять на одній зі сторін храму. Якщо прийде більше людей, то я вийду на вулицю», — каже парафіянка Марія Петришин.

Ті ж, хто вже не встиг на богослужіння, можуть молитись надворі або стежити за онлайн-трансляціями.

Духовний лідер 300 мільйонів православних християн, Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди попередньо до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу. Тим часом настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло у своєму зверненні до вірян закликав часто відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, на його думку, «є людський гріх».