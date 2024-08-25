У минулому Микола Маланич очолював Держекоінспекцію Львівщини

Президент України Володимир Зеленський нагородим колишнього керівника Держекоінспекції Львівщини, а сьогодні майора ЗСУ Миколу Маланича орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Як йдеться в указі президента, 48-річного Миколу Маланича нагородили за «особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

Нагадаємо, Микола Маланич із 2014 року у званні старшого сержанта брав участь спершу в АТО у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Згодом двічі очолював Держекоінспекцію у Львівській області.

Орден Богдана Хмельницького – це відзнака Президента України, заснована 1995 року на виконання постанови Верховної Ради України. Орден має три ступені – I, II і III. Найвищим ступенем ордена є I ступінь. Нагороджують орденом почергово, починаючи із III ступеня. Орден встановлено для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України.