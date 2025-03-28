«Котельва» першим в історії отримав Срібну дубову гілку до Хреста бойових заслуг

Президент Володимир Зеленський нагородив Срібною дубовою гілкою до Хреста бойових заслуг за участь у боях на Курському напрямку бійця 225-го окремого штурмового полку командира роти «Котельву». Про це повідомили в Telegram-каналі полку 28 березня.

Там розповіли, що російські військові атакували позиції українських бійців під командуванням «Котельви» на Курщині у жовтні 2024 року. «Котельві» та його бійцям вдалось втримати ворожий удар, а після навіть контратакувати.

У результаті було знищено техніку та вибито піхоту. Після цього українські захисники зайшли в тил ворога та перекрили йому логістику.

«Результат: повний контроль над ділянкою та зрив наступу противника на цьому напрямку», – ідеться в повідомленні.

У 225-му ОШП відзначають, що «Котельва» став першим, хто отримав Срібну дубову гілку до Хреста бойових заслуг.



«Це одна з найвищих нагород. Сам Хрест бойових заслуг вручається лише за виняткові дії на полі бою. Але коли боєць проявляє себе повторно – не менш потужно, не менш результативно – до нагороди додається гілка: срібна, а потім і золота. Вище – лише звання Героя України», – пояснили військові.

Зауважимо, 225-й окремий штурмовий полк (225 ОШП) був сформований у березні 2022 року у Харкові як батальйон у складі 127-ї бригади ТрО ЗСУ. Батальйон воював у Харкові та під Бахмутом. Після боїв під Бахмутом перетворений на окремий штурмовий батальйон. Воював під Авдіївкою, Часовим Яром. З серпня 2024 року воював у Курській області як підрозділ прориву. У лютому 2025 року батальйон переформували на 225-й окремий штурмовий полк.