Президент ПАР Сиріл Рамафоса у Києві, 16 червня 2023

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса назвав 10 основних «складових» позиції країн Африканського Союзу щодо російсько-української війни. Їх він озвучив у Києві під час прес-конференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

«Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що, рухаючись до цього миру, тому що всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом», – заявив він.

«Третьою складовою для нас є деескалація конфлікту. Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію», – сказав президент ПАР.

«Ми також визначаємо четверте питання – суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН, і це потрібно поважати. П'ята складова – необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою є те, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив», – сказав Рамафоса й зазначив, що «однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися».

«Сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу. Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими. Це також має включати повернення дітей. Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки», - зазначив він.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський укотре наголосив на тому, що мирні переговори можливі лише після повного виведення з України російських військ. Таку заяву він зробив на прес-конференції після після переговорів із делегацією лідерів країн Африканського Союзу.

«Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі - допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, – це означає заморозити війну, заморозити біль і страждання», – сказав президент України, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Росія довго намагалася обдурити всіх із "Мінськом". Очевидно, що Росія намагається зараз повернутися до своєї старої примітивної тактики обману. Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а отже – реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше свій так званий мирний план оприлюднила Індонезія – країна, яка входить до G20, але не вводить санкцій проти Росії. Цей «мирний план» передбачав демілітаризовану зону та референдуми на окупованих Росією територіях, які міністр оборони Індонезії чомусь назвав «спірними». У відповідь МЗС нагадало про те, що в України й Росії немає спірних територій, натомість є території, окуповані Росією, що зафіксовано в міжнародних документах.