Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто виступає з промовою під час церемонії підписання двосторонніх угод між Туреччиною та Індонезією напередодні 17-го саміту лідерів G20 на Балі, Індонезія, 14 листопада 2022 року

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував власний «мирний план» для України, який передбачає негайне припинення вогню і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення. Про це він сказав під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі у суботу, 3 червня, повідомив «Укрінформ».

У своїй промові міністр, зокрема, зазначив, що в цьогорічному форумі для Азії бере участь численна делегація високопоставлених керівників оборонних відомств європейських держав, і це, на його переконання, є доказом важливості миру й безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для стабільності Європи.

Далі він перейшов до української тематики й зауважив, що «події в Україні» впливають на велику кількість людей по всьому світу, бо різко зросли ціни на продукти харчування й енергоносії, і сформулював власний «мирний план»: «Перше, негайно припинити вогонь і бойові дії. Друге, розвести війська з кожної сторони на 15 кілометрів від нинішньої лінії фронту та створити демілітаризовану зону, і третє, створити під егідою ООН миротворчу місію, яка стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню».

Після цього Субіанто пропонує за участі ООН організувати і провести на «спірних територіях» референдуми, аби «об’єктивно встановити волю більшості жителів спірних територій» стосовно бачення ними свого майбутнього. Він запевнив, що Індонезія готова направити своїх представників до такої миротворчої місії ООН.

«Не знаю, чи моя пропозиція прийнятна, але це конкретні рекомендації до рішення форуму для якнайшвидшої деескалації і припинення кровопролиття в цьому збройному конфлікті», – зазначив Субіанто.

Зауважимо, що Індонезія, як і Росія, входять до G20. Також Індонезія не вводить санкцій проти Росії.

Наголосимо, що Україна наполягає на повному та безумовному виведенні російських військ зі своєї території, включно з Кримом, і на відновленні своїх кордонів до 1991 року. Інші так звані мирні ініціативи Україна вважає неприйнятними.