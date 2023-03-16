У США вважають, що китайський «мирний план» грає на руку РФ

«Мирний план» Китаю, який серед іншого передбачає припинення вогню на території України, дозволив би Росії продовжити її подальшу окупацію. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє «Укрінформ».

«Всі бачили план із 12 пунктів, і це викликало великий розголос. Він закликає до припинення вогню», – сказав Кірбі.

Він зауважив, що хоча китайська пропозиція звучить розумно, але зараз припинення вогню ратифікує захоплення українських територій росіянами.

«По суті, це визнало б здобуток Росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН», – наголосив він.

Також Кірбі додав, що Росія могла б використати цю паузу, аби посилити свої позиції, відновити сили та підготуватися до нового наступу.

Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.

Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.

Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.