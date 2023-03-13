Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Ця розмова буде першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує собою важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, що досі скептично сприймали в Європі. Це також зміцнить авторитет Пекіна як глобального посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном», – пише The Wall Street Journal.

WSJ зазначає, що Сі Цзіньпін також розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії, хоча його маршрут ще не підтверджено. В Офісі президента Зеленського поки що не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.

Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.

Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.