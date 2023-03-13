Сі Цзіньпін планує вперше від початку війни поспілкуватись із Зеленським, – ЗМІ
За рахунок переговорів із Україною Китай хоче «зміцнити авторитет глобального посередника»
До теми
Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Ця розмова буде першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.
«Пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує собою важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, що досі скептично сприймали в Європі. Це також зміцнить авторитет Пекіна як глобального посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном», – пише The Wall Street Journal.
WSJ зазначає, що Сі Цзіньпін також розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії, хоча його маршрут ще не підтверджено. В Офісі президента Зеленського поки що не коментували цю інформацію.
Нагадаємо, 23 лютого МЗС Китаю опублікувало так званий «мирний план» врегулювання війни Росії проти України, в якому наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.
Генсек НАТО відкинув китайську «формулу миру» в Україні Єнс Столтенберг, заявивши, що Альянс не має довіри до Китаю як до посередника між РФ і Україною.
Президент Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяви Китаю та зазначив, що у «мирній формулі» Китаю є деякі пункти, з якими Україна згодна, тому в цих питаннях Київ міг би співпрацювати з Пекіном, оскільки головне завдання – консолідація світу для ізоляції Росії.
Зазначимо, що раніше ЦРУ повідомили, що Китай розглядає можливість надати летальну зброю РФ. Нові дані західних розвідок свідчать про те, що Китай розглядає можливість відправки до Росії не просто стрілецької зброї, а саме артилерії та боєприпасів до неї.