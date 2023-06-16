Росія випустила по Києву 10 ракет та два дрони-камікадзе

На Київщині Повітряні сили ЗСУ, за попередніми даними, збили 12 ворожих об'єктів, зокрема, 6 аеробалістичних ракет «Кинджал». Внаслідок ракетного удару в області було пошкоджено житлові будинки, повідомили у п'ятницю, 16 червня, у прес-службі Нацполіції Київщини.

ППО Київщини вдалося збити ракети та дрони, які летіли у столицю. За попередніми підрахунками, під час останньої масштабної повітряної тривоги Росія випустила по Києву 12 об'єктів.

«Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами «Калібр» та аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал».Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

За правоохоронців, внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. На місці зайнялась пожежа. У прес-службі поліції повідомили, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

У КМДА заявили, що у Києві пошкоджень внаслідок обстрілу немає. У Подільському районі, де місцеві мешканці чули вибухи, було чутно роботу ППО в області.

Ракетна атака сталася тоді, коли до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським прибули лідери африканських країн. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ця атака засвідчила небажання Росії прийти до миру, а лишень до війни.

«Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто. Ми пам‘ятаємо, що ракети летіли також тоді, коли до України прибув Президент США Джо Байден, а також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш», – заявив Андрій Єрмак.

Зазначимо, до Києва 16 червня прибули очільники ПАР, Замбії, Коморських островів, Республіки Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди. Після зустрічі з Володимиром Зеленським політики вирушать до Санкт-Пєтєрбурга, де зустрінуться з Владіміром Путіним.