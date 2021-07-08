38-річний Олександр Шляховський у лютому 2021 року очолив головне управління Нацполіції Львівщини

У четвер, 8 липня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала поліції третього рангу начальнику Нацполіції Львівщини Олександру Шляховському. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

Генерал поліції третього рангу – це найнижче спеціальне звання вищого складу Національної поліції. Досі Олександр Шляховський мав звання полковника поліції. В указі президента не вказано, у зв’язку з чим начальнику поліції Львівщини присвоїли генеральське звання.

38-річний Олександр Шляховський у лютому 2021 року очолив головне управління Нацполіції Львівщини. До призначення Олександр Шляховський займав аналогічну посаду на Закарпатті. На цій посаді він пропрацював майже рік – з березня 2020 року. Раніше Олександр Шляховський також працював заступником начальника Нацполіції Київщини, де відповідав за роботу кримінальної поліції.