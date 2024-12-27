Андрій Скібін служить в ЗСУ з 2018 року

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовослужбовцю 108 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр «Едельвейс» Андрію Скібіну. Про це 27 грудня повідомили в Івано-Франківській ОДА.

«Глава держави вручив “Золоту Зірку” Героя України чотирьом воїнам. Найвищої державної нагороди удостоєний і прикарпатець Андрій Скібін. З 24 лютого 2022 його батальйон перебуває на передових позиціях, б’ючи ворога спершу на Київському напрямку, а далі на Луганщині та Донеччині», – зазначили в обласній адміністрації.

24-річний Андрій Скібін служить в ЗСУ з 2018 року. У квітні 2019 року підписав контракт з 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою «Едельвейс». Лейтенант з позивним «Скиба» займає посаду командира роти управління безпілотними авіаційними комплексами «Тайстра» 108-го окремого гірсько-штурмого батальйону.

Під час повномасштабного вторгнення РФ аеророзвідник Андрій Скібін за допомогою дронів ліквідував близько півтисячі російських військових, зокрема підірвав автомобіль з командиром бригади РФ Дєнісом Івановим на прізвисько «Ташкент».

У серпні 2023 року Володимир Зеленський у щоденному вечірньому звернення відзначив Андрія Скібіна

«Молодший лейтенант Андрій Скібін, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс". Дуже результативний хлопець», – зазначив тоді глава держави.