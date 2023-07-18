В Україні ліквідували чергового російського окупанта – командира бригади Дєніса Іванова (позивний «Ташкент»), якого вихваляла російська пропаганда. Про ліквідацію загарбника у вівторок, 18 липня, спершу повідомили російські ЗМІ, а потім цю інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

Іванова знищили ударом дрона-камікадзе, коли він пересувався автомобілем. Відомо, що цього окупанта регулярно показували і використовували російські пропагандисти, зокрема, Ольга Скабєєва. У своїх матеріалах Іванова називали «легендарним командиром». Водночас пропагандисти нарікають на те, що «Ташкенту» відмовляли в нагородженні званням героя Росії.

Раніше ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади Полковника Максіма Харламова, коли той виконував «бойове завдання». Крім того, від удару ЗСУ по готелю в окупованому Бердянську загинув російський генерал-лейтенант Олег Цоков.