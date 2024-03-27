Нацгвардієць Ігор Демчук загинув у серпні 2023 року у віці 36 років

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно загиблому майору Ігорю Демчуку, який 13 років працював у Західному теруправлінні Національної гвардії. Військовий похований на Личаківському кладовищі у Львові.

Як вказано в указі Володимира Зеленського, який оприлюднили на сайті Офісу президента 25 березня, Ігорю Демчуку присвоїли звання Герой України посмертно з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Нацгвардієць Ігор Демчук загинув у серпні 2023 року у віці 36 років. Герой є уродженцем Вінницької області, він закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Право» та згодом здобув освіту у Національній академії Національної гвардії України за спеціальністю «Менеджмент».

У 2010 році Ігор Демчук розпочав військову кар’єру у Західному територіальному управлінні Національної гвардії України, де пропрацював 13 років. Демчук служив на різних посадах: від стрільця стрілецького батальйону до командира 1-ї групи спеціального призначення окремого загону спеціального призначення. Під час проходження служби отримав військове звання «майор».

Із 2014 року військовий неодноразово виконував бойові завдання із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави. За сумлінне виконання військового обов’язку був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та особистою зброєю.

Героя поховали у серпні 2023 року на Личаківському кладовищі у Львові. У Ігоря Демчука залишилися дружина та двоє синів.