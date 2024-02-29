На початку повномасштабного вторгнення Василь Гукало був за кордоном, але повернувся в Україну і вже 26 лютого добровільно пішов служити

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно 29-річному розвіднику із Львівщини Василю Гукалу. Військовий брав участь в АТО, на початку повномасштабного вторгнення пішов служити добровольцем, брав участь у звільненні Херсонщини та обороняв Бахмут.

Як вказано в указі президента Володимира Зеленського, солдату Василю Гукалу присвоїли звання Герой України посмертно з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Василь Гукало родом із села Залужжя, що у Яворівському районі Львівщини. Чоловік вперше пішов воювати добровольцем у травні 2015 року. Коли повернувся із АТО, то створив сім’ю. На початку повномасштабного вторгнення Василь Гукало був за кордоном, але повернувся в Україну і вже 26 лютого добровільно пішов служити.

Василь Гукало став до лав 63 ОМБр, був розвідником. Воював у найгарячіших точках фронту, звільняв Херсонщину та боронив Бахмут. На цьому напрямку героїчно евакуйовував поранених воїнів. Герой загинув 21 квітня 2023 року від авіаудару на Донеччині.