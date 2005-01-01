Президент призначив 13 суддів на Львівщині

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю, 29 грудня, підписав вісім указів про призначення та тимчасове переведення суддів в Україні, підтримавши таким чином відповідні подання Вищої ради правосуддя, повідомили у прес-службі президента. Відтак на Львівщині призначено 12 суддів, а ще одну переведуть із Рівненської області.

Зокрема, за указом президента №441/2017, Лева Медведика призначено суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області. Уляну Костюк – суддею Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області. Галина Пилипюк та Наталія Галайко стануть суддями Залізничного райсуду Львова. Назарія Нора та Григорія Жовніра президент призначив суддями Личаківського райсуду Львова, а Оксану Федорову – суддею Шевченківського райсуду Львова.

Згідно з указом президента №442/2017 Лука Кріль призначений суддею Турківського районного суду.

Суддею Червоноградського міського суду, за указом №443/2017, призначено Олега Юрченка.

Олена Тімченко та Галина Шашуріна стали суддями Сихівського районного суду, відповідно до указу президента №444/2017.

Суддю Рівненського райсуду Христину Гладишеву перевели на роботу на посаді судді Мостиського райсуду Львівської області.

Суддею господарського суду Львівської області призначено Ростислава Матвіїва, за указом президента №446/2017.

Як інформував ZAXID.NET, очікується підписання президентом указу про ліквідацію місцевих судів у Львівській області та створення натомість окружних судів.