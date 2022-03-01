Генерал Микола Жернов відповідатиме за оборону столиці

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жернова тимчасовим головою Київської військово-цивільної адміністрації. При цьому Віталій Кличко залишається мером Києва. Про це президент повідомив у відеозверненні,

«На високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій Збройних сил України у 14-15 роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки. Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці», – розповів про призначення президент.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану всі обласні адміністрації і КМДА стали військово-цивільними. Очільниками ВЦА стали керівники обласних держадміністрацій.

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