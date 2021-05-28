Марія Чорна очолювала в Кіровоградській ОДА департамент агропромислового розвитку

Президент Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної держадміністрації. Про це повідомив Офіс президента в п’ятницю, 28 травня.

Зеленський зустрівся із Чорною в п’ятницю, 28 травня. Він вручив їй службове посвідчення та побажав успіху новій посаді. Зокрема, висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати потенціал Кіровоградщини.

Марія Чорна народилася 1974 року на Кіровоградщині. Випускниця Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література) та Кіровоградського національного технічного університету (управління фінансово-економічною безпекою).

З 2002 до 2011 року працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської обласної державної адміністрації. З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Що з минулими керівниками Кіровоградської ОДА

В серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка – він очолив обласну держадміністрацію після того, як його попередника Андрія Балоня затримали на хабарі в 1,8 млн грн та звільнили з цієї посади.

Тоді президент Володимир Зеленський, представляючи нового голову ОДА, застеріг Андрія Назаренка від повторення історії попередника, оскільки в Україні немає «недоторканих», а також побажав йому «пам’ятати про це кожного дня на своїй посаді».

В квітні 2021 року Зеленський звільнив Назаренка з цієї посади. Саме звільнення погодили за згодою сторін.