Герхард Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи

Наглядова рада державного «ПриватБанку» призначила Герхарда Бьоша новим головою правління фінустанови. Про це у Facebook повідомив речник «ПриватБанку» Олег Серга.

Він зазначив, Герхард Бьош вступить на посаду голови правління «ПриватБанку» після його погодження Національним банком України.

«Пан Бьош є досвідченим банкіром із 35-ти річним досвідом роботи, який протягом 15-ти років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації», – повідомив Олег Серга.

У компанії зазначили, що завершення конкурсного відбору нового голови правління вважають важливою частиною подальшого розвитку та успіху банку.

Бьош замінить на цій посаді чеського банкіра Петра Крумханзла, який був головою правління банку з січня 2018-го по січень 2021 року.

Хто такий Герхард Бьош?

Герхард Бьош народився в 1957 році. Є банкіром і фінансистом. Освіту здобував у Віденському університеті, там же – отримав ступінь магістра соціально-економічних наук. Упродовж кар'єри працював з корпоративними клієнтами та страховими компаніями, займався реструктуризацією комерційного банкінгу та розробками, які орієнтовані на прибуток бізнес-стратегій.

Зокрема, у 1986-1993 роках займався економічними дослідженнями у сфері процентних ставок і валютних прогнозів. Після цього працював із казначейством та очолював управління комерційного банкінгу.

У 2004-2006 роках був головою департаменту світового казначейства та ринків у «Райффайзен Центральбанк». Після цього став заступником голови правління, а з листопада 2010 року – першим заступником голови правління «Райффайзен Банк Аваль». 30 квітня 2021 року Бьош покинув свою посаду в «Райффайзен Банку».