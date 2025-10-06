Президент призначив стипендії 10 учням за успіхи у вивченні української мови та літератури
Розмір стипендії імені Тараса Шевченка становить 2720 грн на місяць
Президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Тараса Шевченка за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури у 2024/2025 навчальному році для десятьох учнів.
Розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням закладів загальної середньої освіти становить 2720 грн на місяць для кожного стипендіата. Стипендії виплачують впродовж року.
Хто з учнів отримав стипендію імені Тараса Шевченка у 2025 році:
- Барновська Софія – учениця 9 класу Микитинецького ліцею Івано-Франківської міської ради;
- Грибан Анастасія – учениця 9 класу ліцею №5 міста Житомира;
- Губа Софія – учениця 8 класу Наукового ліцею ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради;
- Долганова Аліна – учениця 8 класу Наукового ліцею ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради;
- Жирицька Анна – учениця 8 класу Наукового ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва;
- Зірка Варвара – учениця 9 класу Комунального закладу «Харківський ліцей № 173 Харківської міської ради»;
- Колосюк Валерія – учениця 9 класу Ярошівського ліцею Мокрокалигірської сільської ради Черкаської області;
- Криворчук Олександра – учениця 8 класу Чернівецької гімназії № 16 Чернівецької міської ради;
- Литвин Соломія – учениця 10 класу Княгининівського ліцею Волинської обласної ради;
- Оверчук Андрій – учень 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівному Рівненської обласної ради.
Президент також призначив стипендії переможцям ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Із повним переліком можна ознайомитись на сайті Офісу президента.
