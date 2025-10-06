Розмір стипендії імені Тараса Шевченка становить 2720 грн на місяць

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Тараса Шевченка за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури у 2024/2025 навчальному році для десятьох учнів.

Розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням закладів загальної середньої освіти становить 2720 грн на місяць для кожного стипендіата. Стипендії виплачують впродовж року.

Хто з учнів отримав стипендію імені Тараса Шевченка у 2025 році:

Барновська Софія – учениця 9 класу Микитинецького ліцею Івано-Франківської міської ради; Грибан Анастасія – учениця 9 класу ліцею №5 міста Житомира; Губа Софія – учениця 8 класу Наукового ліцею ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради; Долганова Аліна – учениця 8 класу Наукового ліцею ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради; Жирицька Анна – учениця 8 класу Наукового ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва; Зірка Варвара – учениця 9 класу Комунального закладу «Харківський ліцей № 173 Харківської міської ради»; Колосюк Валерія – учениця 9 класу Ярошівського ліцею Мокрокалигірської сільської ради Черкаської області; Криворчук Олександра – учениця 8 класу Чернівецької гімназії № 16 Чернівецької міської ради; Литвин Соломія – учениця 10 класу Княгининівського ліцею Волинської обласної ради; Оверчук Андрій – учень 9 класу Обласного наукового ліцею в м. Рівному Рівненської обласної ради.

Президент також призначив стипендії переможцям ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Із повним переліком можна ознайомитись на сайті Офісу президента.