Семеро освітян Львівщини отримали державні нагороди з нагоди професійного свята
Семеро освітян Львівщини отримали високі державні нагороди
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами освітян з нагоди Дня працівників освіти. За високий професіоналізм та плідну педагогічну діяльність семеро освітян Львівщини отримали нагороди.
Хто з освітян Львівщини отримав нагороди у 2025 році:
Орден «За заслуги» І ступеня:
- Теличин Ігор Михайлович – учитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.
«Заслужений вчитель України»:
- Романишин Лариса Мирославівна – учителька Сколівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук Сколівської міської ради;
- Татарин Михайло Богданович – учитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.
«Заслужений діяч мистецтв України»:
- Романко Ігор Михайлович – старший викладач кафедри Львівської національної академії мистецтв.
«Заслужений діяч науки і техніки України»:
- Бліхарський Зіновій Ярославович – заступник директора Навчально-наукового інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка»;
- Ткачук Володимир Михайлович – завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.
«Заслужений працівник освіти України»:
- Бойко Роман Васильович – педагог, старший інспектор відділу Хирівської міської ради Самбірського району.
