Семеро освітян Львівщини отримали високі державні нагороди

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами освітян з нагоди Дня працівників освіти. За високий професіоналізм та плідну педагогічну діяльність семеро освітян Львівщини отримали нагороди.

Хто з освітян Львівщини отримав нагороди у 2025 році:

Орден «За заслуги» І ступеня:

Теличин Ігор Михайлович – учитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.

«Заслужений вчитель України»:

Романишин Лариса Мирославівна – учителька Сколівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук Сколівської міської ради;

Татарин Михайло Богданович – учитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.

«Заслужений діяч мистецтв України»:

Романко Ігор Михайлович – старший викладач кафедри Львівської національної академії мистецтв.

«Заслужений діяч науки і техніки України»:

Бліхарський Зіновій Ярославович – заступник директора Навчально-наукового інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка»;

Ткачук Володимир Михайлович – завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.

«Заслужений працівник освіти України»: