Президент призначив тимчасових членів НКРЕКП

Президент Петро Порошенко призначив двох членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Ними стали Вікторія Морозова, нещодавно звільнена з комісії під час ротації, а також Вадим Таратун. Про це пише LB.ua.

Вони зможуть перебувати на посадах не більш як три місяці. Передбачається, що до цього часу конкурсна комісія обере постійних членів НКРЕКП.

Нагадаємо, восени 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про незалежного регулятора у сфері електроенергії та комунальних послуг. Згідно з документом, нинішні голова і члени регулятора мають бути звільнені в термін від шести до 18 місяців з дня набрання законом чинності (8 грудня 2016 року). Черговість звільнення голови і членів НКРЕКП закон залишив на розсуд президента.

До кінця 2017 року були звільнені Юрій Голляк, Володимир Євдокимов, Борис Циганенко і Вікторія Морозова. У результаті в НКРЕКП залишилося тільки двоє людей, тоді як для ухвалення рішень потрібно чотири голоси.

Члени НКРЕКП мають відбиратися номінаційною комісією. Однак формування комісії завершилося тільки 17 листопада 2017 року, і провести відкритий конкурс вона ще не встигла. Щоб уникнути недієздатності регулятора, депутати дозволили президенту призначити тимчасових, на термін до трьох місяців, членів НКРЕКП.

У перехідних положеннях закону про НКРЕКП прописали, що до призначення нового складу регулятора і в разі його недієздатності Президент України може заповнити вакантні посади, доки вони не будуть заповнені конкурсною комісією.