Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича новим головою Херсонської ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президент підписав 4 серпня, інформує прес-служба президента.

Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону.

Глава держави також наголосив, що Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Янушевич замінив на посаді Геннадія Лагуту, який очолював Херсонщину з кінця жовтня 2021 року.

44-річний Ярослав Янушевич уродженець Києва. Має освіту за спеціальністю «фінанси», «правознавство» та «управління суспільним розвитком».

З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України, у 2006–2007 був заступником голови цієї адміністрації.

З 2011 до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора державного підприємства «Документ». У 2013–2014 – заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го – виконавчий директор підприємства «Український державний центр радіочастот».

З 2016 року – радник генерального директора державного підприємства «Український державний центр радіочастот».