Президент Туреччини назвав Ізраїль «країною терору»

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 18:111690

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль «країною терору», коментуючи загибель палестинських демонстрантів під час зіткнень з ізраїльськими силовиками в Секторі Ґази, повідомила турецька агенція Anadolu.

«В той час, як Туреччина веде рішучу боротьбу з тероризмом, Ізраїль проводить політику терору, а не боротьби зі злочинністю», – сказав Ердоган.

Турецький лідер також закликав Нетаньяху відмовитися від політики тиску на палестинців.

У свою чергу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, відповідаючи на критику з боку Ердогана, заявив, що ізраїльська армія має «найвищі моральні принципи».

«Вона не потребує моралі від того, хто протягом років без розбору бомбить цивільне населення», – написав Нетаньяху в Twitter.

Він наголосив, що Анкара, мабуть, таким чином відзначає 1 квітня (День сміху).

Нагадаємо, 30 березня почалися зіткнення між ізраїльськими військовими і палестинцями на кордоні Сектора Ґази та Ізраїлю. Ситуація загострилася після того, як там відбулася акція протесту. Палестинці зібралися поблизу ізраїльського кордону і почали кидати каміння і коктейлі Молотова в бік військових. Силовики спробували придушити заворушення. Жертвами конфлікту, за останніми даними «Організації визволення Палестини», стали 17 «мирних демонстрантів»-палестинців.

Лідер Палестини Махмуд Аббас 1 квітня в зв'язку з цим доручив палестинському представництву в ООН вимагати скликати екстрене засідання Ради Безпеки.

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