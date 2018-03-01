Кількість загиблих у сутичках в Секторі Ґази збільшилася до 17-ти

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:09690

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Кількість загиблих у сутичках в Секторі Ґази збільшилася до 17-ти
фото Anadolu Agency
Сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки почалися напередодні

Щонайменше 17 палестинців загинули та понад 1,4 тисячі отримали поранення унаслідок сутичок з ізраїльськими силами безпеки на кордоні

Сектора Ґази, повідомив телеканал Al Jazeera.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих.

30 березня палестинці у секторі Ґази розпочали шеститижневий протест – так званий «Великий марш повернення» поблизу кордону з Ізраїлем. Десятки тисяч палестинців, які вимагають права повернення для біженців в Ізраїль, зібралися у п'яти місцях уздовж обгородженого 65-ти кілометрового кордону, де розгорнули наметові містечка для запланованого протесту.

Після того, як Ізраїль проголосив незалежність, 156 тисяч палестинців, які проживали в межах Палестини, залишилися на території Ізраїлю. Оскільки ізраїльській владі не вдалося вислати їх як інших арабів, вони отримали громадянство Ізраїлю.

30 березня 1976 року Ізраїль окупував тисячі акрів земель, що належали палестинцям. Палестинський народ організував загальний страйк з метою протесту проти дій Ізраїлю.

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