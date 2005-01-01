Через сутички у секторі Гази загинули 12 осіб, сотні поранених

Палестинці вирішили влаштувати шестиденний протест проти Ізраїлю

У результаті зіткнень палестинців та ізраїльських військових на кордоні сектору Гази з Ізраїлем загинуло щонайменше 12 осіб, сотні людей отримали поранення. Про це з посиланням на палестинське Міністерство охорони здоров’я повідомляє Reuters.

Є інформація, що серед 12 загиблих є 16-річний підліток, ще близько 400 людей отримали поранення в результаті застосування вогнепальної зброї, в той час як інші були травмовані гумовими кулями та сльозоточивим газом.

Як зазначалося, десятки тисяч палестинців вирішили влаштувати «Великий марш повернення» - шестиденний протест проти Ізраїлю. Вони вимагають права повернення для біженців в Ізраїль. Повідомляється, що палестинці розбили на кордоні з Ізраїлем п'ять таборів. Сім'ї привели своїх дітей в наметові містечка, що знаходяться за декілька сотень метрів від ізраїльського бар'єра безпеки з анклавом, що контролюється палестинським угрупованням «Хамас».

Фото: AFP, Reuters

Однак сотні палестинських юнаків проігнорували заклики організаторів та ізраїльських військових триматися якомога далі від кордону.

Ізраїльські військові заявили, що використали «засоби для розгону бунту та стріляли в бік головних ініціаторів заворушень». За їх словами, солдати стріляли тільки в тих, хто намагався здійснювати диверсію на кордоні, і принаймні двоє із загиблих були бійцями «Хамасу».

Також повідомляється, що деякі з демонстрантів підпалювали і відпускали шини, щоб ті котилися в бік кордону, де були солдати, а також кидали каміння.