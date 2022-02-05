3 лютого Ердоган з дружиною з офіційним візитом відвідав Київ для зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган разом з дружиною Еміне отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це Ердоган повідомив у Twitter.

Президент Туреччини зазначив, що разом з дружиною отримав позитивний тест після легких симптомів.

За його словами, у них незначне захворювання штамом коронавірусу «Омікрон».

«Ми продовжимо нашу роботу з дому. Ми розраховуємо на ваші молитви», – заявив Ердоган.

Нагадаємо, що 3 лютого Ердоган з дружиноюз офіційним візитом відвідав Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. У той же день стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на ковід.

Під час візиту представники України та Туреччини, зокрема, підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами.