Реджеп Тайїп Ердоган і президент Сербії Александар Вучич на прес-конференції в Белграді, 7 вересня 2022

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Захід проводить щодо Росії «політику, засновану на провокаціях». Про це він заявив на прес-конференції зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем у Белграді, пише «Європейська правда» із посиланням на турецькі агенції Anadolu і Hurriyet.

«Можу чітко сказати, що не вважаю ставлення Заходу [до Росії] правильним. Тому що Захід проводить політику на основі провокацій», – вважає Ердоган.

Турецький президент також сказав, що Захід відправляє Україні «брухт», а не зброю й додав, що війна не закінчиться «найближчим часом».

«Я кажу тим, хто недооцінює Росію, що ви робите неправильно. Росію не можна недооцінювати», – вважає Ердоган.

Президент Туреччини також запевнив, що Анкара проводить виважену політику щодо Росії й України, спрямовану на вирішення кризи. Він заявив, що ні Росія, ні Україна не є переможцями у цій війні, але є багато тих, хто програв.

«Росія відключила природний газ, ціни зросли у Європі. Усі міркують про це. Чому не думали про це раніше?» – сказав турецький президент.

Нагадаємо, що на тлі війни Росії проти України Туреччина допомагає Україні зброєю, але водночас відмовляється вводити санкції проти Росії й навпаки намагається збільшити з нею торгівлю. Також Туреччина приймала в себе російські кораблі з краденим українським зерном, яке загарбники вивезли з окупованих українських територій, але водночас сприяла укладанню «зернової угоди», у рамках якої з України відновився експорт зерна, який через війну був зупинений на понад п’ять місяців.

Ердоган неодноразово наголошував на тому, що хоче стати посередником у врегулюванні ситуації й намагається організувати перемовини президента держави-терористки з президентом України.

Також Туреччина визнає суверенітет України над Кримом, який Росія окупувала ще в 2014 році.