Парламент обрав Армена Саркісяна президентом Вірменії в березні 2018 року

Президент Вірменії, 68-річний Армен Саркісян подав у відставку. Відповідну заяву в неділю, 23 січня, опублікував сайт президента Вірменії.

«Я довго думав і вирішив піти з посади президента республіки після активної роботи близько чотирьох років. Це рішення зовсім не емоційне, воно виходить з певної логіки. У президента немає необхідних інструментів для впливу на фундаментальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у цей непростий для країни та народу час», – сказано в заяві.

За словами Саркісяна, у непростий для держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи увагу громадськості від важливих питань. Він зазначив, що країна живе в реальності, в якій «президент не може впливати на питання війни чи миру», не може накласти вето на закони, «в якій світ перебуває в зоні постійної турбулентності, а президент не має конституційного інструменту, щоб допомогти своїй країні».

Саркісян додав, що голова держави, а іноді й його сім'я стають мішенню різних політичних груп.

«Останніх цікавлять не так досягнення президентського інституту на благо країни, як моє минуле, різні теорії змов та міфи. Ця “турбота” про мене виходить за рамки моралі, зрештою, безпосередньо зачіпаючи моє здоров'я», – йдеться в заяві.

Також Саркісян вважає, що Вірменія стала парламентською республікою «за формою, а не за змістом».

Нагадаємо, 2 березня 2018 року парламент країни обрав Армена Саркісяна четвертим президентом Вірменії. Тоді парламент Вірменії вперше обирав президента, оскільки країна в 2015 році перейшла до парламентської форми правління, а повноваження президента суттєво скоротились.

У 1996-1997 роках Армен Саркісян обіймав посаду прем'єр-міністра Вірменії. Також раніше він був послом Вірменії у Великій Британії, Бельгії, Люксембурзі та Ватикані.