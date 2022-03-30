Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував українців, які з безпечних місць повчають армію, як треба воювати. Таких людей він закликав або йти на фронт, або не розпочинати подібних дискусій.

«Якщо хтось вдає, ніби може повчати наші Збройні сили, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – вирушити на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали по безпеку. А з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові – не варто й починати повчати наших захисників та наших захисниць», – заявив Зеленський у відеозверненні, опублікованому ввечері в середу, 30 березня.

Президент додав, що у такій ситуації, у якій зараз перебуває Україна, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство та політикум звикли в мирний час. З цієї заяви випливає, що президент мав на увазі критику, яка почала лунати в соцмережах та ЗМІ після українсько-російських перемовин у Стамбулі, які відбулися 29 березня.

«Ми нікому не віримо – у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину», – наголосив український лідер.

Він наголосив, що переговорний процес, який зараз триває, це поки що лише слова без конкретики.

«Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося», – запевнив президент.