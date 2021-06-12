Президент Володимир Зеленський підписав указ про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки. Про це йдеться на сайті Офісу президента в суботу, 12 червня.

«В документі окреслено пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів», – зазначено в повідомленні.

Один із напрямів стратегії – покращення доступу до правосуддя. Зокрема, планують провести аудит системи місцевих судів.Документ ставить також за мету посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного Суду.

«Слід забезпечити необхідні ресурси для ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Зокрема, це постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам» – йдеться на сайті.

Планують встановити для окремих справ обов'язковий досудовий порядок врегулювання спорів з використанням медіації та інших практик, а також запровадити інститут мирового судді. Крім того, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Стратегія передбачає і вдосконалення механізмів перевірки доброчесності суддів Конституційного суду України та дотримання ними стандартів професійної етики.

«Пропонується змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КС, їхньої перевірки на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності з можливим залученням міжнародних експертів», – йдеться в документі.

Крім зміни відбору суддів КСУ, планують захистити їх від політичного чи іншого тиску під час ухвалень рішень.

Згідно з указом, план дій щодо реалізації цієї стратегії має розробити Комісія з питань правової реформи спільно із представниками органів центральної та місцевої влади, громадськості та експертів.

Конституційний суд опинився в центрі уваги після того, як 27 жовтня його судді за поданням 47 народних депутатів ухвалили рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Cуд визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, але 29 жовтня доступ до держреєстру е-декларацій було відновлено на виконання розпорядження Кабміну.