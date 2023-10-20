Президентка Єврокомісії порівняла Росію з терористами ХАМАС
Урсула фон дер Ляєн прирівняла жорстокість російських військових до жорстокості терористів ХАМАС
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про загрозу подальшого розширення конфлікту на Близькому Сході і порівняла терористиче угропування ХАМАС з Росією. Про це 20 жовтня повідомила «Європейська правда» з посиланням на виступ президентки Єврокомісії в Університеті Гудзону.
За її словами, як президент РФ Владімір Путін хоче стерти Україну з лиця землі, так і ХАМАС за підтримки Ірану хоче стерти з лиця землі Ізраїль.
«Іран, покровитель ХАМАС, лише хоче підлити масла у вогонь хаосу. Росія – покупець зброї в Ірану – уважно за цим спостерігає. Росія і ХАМАС схожі», – наголосила фон дер Ляєн.
«Ці терористи, яких підтримують їхні друзі в Тегерані, ніколи не зупиняться. Тому Ізраїль має право захищати себе відповідно до міжнародного права. І перед обличчям цього жаху є лише одна можлива відповідь з боку демократичних країн, таких як ми: Ми стоїмо на боці Ізраїлю», – резюмувала вона.
У цій же промові президентка Єврокомісії заявила, що Євросоюз та Сполучені Штати мають прискорити перемогу України у війні з РФ шляхом надання їй допомоги.