При Генштабі ЗСУ запрацювала Рада резервістів

В оперативному резерві ЗСУ нині служать більше 140 тис. резервістів

У Генеральному штабі Збройних Сил України запрацювала Рада резервістів, яка виконуватиме функції колективного дорадчого органу при Генштабі. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Як зазначається, в даний час ведеться робота щодо переходу від обов’язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві. Для спільного опрацювання шляхів такого переходу і пошуку стимулів для укладання контрактів на службу у військовому резерві при Генштабі ЗСУ створили Раду резервістів ЗСУ.

Її створили на спеціальних зборах, у яких узяли участь резервісти, що представляють бойові бригади всіх видів та окремих родів військ ЗСУ. Саме вони і сформували Раду резервістів, яка виконуватиме функції колективного дорадчого органу при Генштабі. Голосуванням обрали голову, заступника та секретаря Ради. Розпочали також роботу з опрацювання відповідного Положення Ради, плану діяльності на 2018 рік та проекту Закону щодо соціальних пільг і гарантій резервістам за контрактом.

За інформацією Міноборони, в Збройних Силах нині проходять службу в оперативному резерві понад 140 тис. резервістів. Переважна їх більшість - колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби зарахували в оперативний резерв, що є обов'язковим під час особливого періоду.

Завдяки створенню цієї Ради резервісти зможуть напряму надавати свої пропозиції до керівництва ЗСУ, надати допомогу в опрацюванні законодавчих ініціатив та просто просувати саму ідею служби у резерві як досить потужний інструмент посилення обороноздатності країни.

Заступник голови Ради резервістів, молодший лейтенант Мирослав Гай повідомив, що члени Ради резервістів співпрацюватимуть з військовими комісаріатами, з бригадами та самими резервістами на місцях. Таким чином у Міноборони сподіваються покращити умови проходження служби у військовому резерві.

Передбачається, що в подальшому Рада резервістів збиратиметься щоквартально.

Нагадаємо, у березні 2015 року парламент ухвалив закон щодо того, що демобілізовані з АТО потраплять до першої черги військового резерву. Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у резерві першої черги можуть добровільно укласти контракт на службу у військовому резерві.

Пізніше, у травні того ж року, Верховна Рада дозволила призов військових, зарахованих в оперативний резерв першої черги.