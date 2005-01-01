Прибуток російського «Газпрому» впав до мінімуму за останні 15 років

Востаннє компанія так мало заробляла в 2002 році

Чистий прибуток російського газового монополіста ПАТ «Газпром» у 2017 році впав більш ніж у чотири рази - до 100,297 млрд руб - з 411,425 млрд рублів у 2016 році.

«Прибуток головної компанії впав до мінімального значення за останні 15 років. Востаннє менше 100 млрд рублів компанія заробляла у 2002 році (53 млрд рублів). В опублікованій звітності компанія пішла маркетинговим прийомом, утримавши показник чистого прибутку в тризначному показнику, проте в самому його мінімальному значенні», - повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на оперативні дані газового монополіста понеділок, 2 квітня.

Зазначається, що виручка ПАТ зросла на 9,6% - до 4,313 мільярда рублів, а валовий прибуток - лише на 3,36%, до 1,766 трлн рублів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов’язав російського монополіста «Газпром» доплатити «Нафтогазу України» 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги «Нафтогазу», російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії.

У «Газпромі» заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом «Нафтогазу» за контрактом на транзит газу та «будуть захищати свої права всіма законними способами». Паралельно російська монополія повідомила про намір розірвати усі контракти з «Нафтогазом». Проте, як писали російські ЗМІ, «Газпром» буде змушений підписати новий контракт на транзит газу з Україною через замалу потужність «Північного потоку-2» для покриття газових потреб Європи.