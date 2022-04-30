Масштабна пожежа у тверському НДІ сталася 21 квітня

Пожежу в Центральному науково-дослідному інституті (НДІ) військ повітряно-космічної оборони Росії у Твері, в якій загинуло понад 20 людей, спричинило коротке замикання електронагрівального прилада.

Як повідомила вранці в суботу, 30 квітня, російська державна пропагандистська агенція ТАСС, у процесі розбору завалів на місці пожежі знайшли тіла 22 загиблих, пошуки ще одного продовжуються. За фактом пожежі російські силовики розслідують кримінальну справу про порушення вимог пожежної безпеки.

Пожежа у тверському військовому НДІ, який виготовляє ракети і системи протиповітряної оборони, сталася 21 квітня. У цьому НДІ розробляли зенітно-ракетні комплекси ППО С-300, а також брали участь у роботі над ракетним комплексом «Іскандер», з якого тепер росіяни регулярно пускають ракети по мирних українських містах.

Як повідомляв ZAXID.NET, 25 квітня у Росії з невідомих причин загорілися дві нафтобази.