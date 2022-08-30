Серед восьми пацієнтів, що потрапили до лікарні з отруєнням. дітей нема

До Стебницької міської лікарні з гострою кишковою інфекцією госпіталізували восьмеро людей, внутрішньо переміщених осіб, які проживали у Дрогобичі в ліцеї № 16 і гімназії № 5. Під час лабораторних досліджень у двох пацієнтів висіяли сальмонелу.

Пацієнти отруїлися 24 серпня. Усі перебувають у Стебницькій міській лікарні. Їхній стан – середньої важкості. Серед хворих, що опинилися на лікарняних ліжках, усі дорослі. За попередніми даними їжу для них постачав один із місцевих ресторанів. Але наразі ще не встановлено, у яких саме продуктах була сальмонела.

«Серед пацієнтів, що опинилися в лікарні, один – працівник закладу, троє проживали у ліцеї і троє – у гімназії. Загалом отруїлося семеро людей. У двох хворих виявили сальмонелу», – повідомила ZAXID.NET директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

Згодом стало відомо, що кількість людей, що труїлися, зросла до восьми. За словами завідувача відділу охорони здоров'я Дрогобицької міської ради Володимира Чуби, зараз у лікарні перебуває восьмеро пацієнтів, усі отримують відповідне лікування.

Головний спеціаліст управління Держсанепідслужби у Львівській області Мирослав Гушул повідомив ZAXID.NET, що минулої суботи працівники управління відібрали для дослідження залишки їжі, води тощо. Найвірогідніше, сальмонела могла бути у курячій печінці зі сметанним соусом, яку споживали усі пацієнти, але її на час відбору продуктів вже не було. Результатів досліджень інших продуктів ще нема.

Працівники Львівського лабораторного центру спільно з фахівцями управління Держпродспоживслужби у Львівській області проводять відповідні перевірки, аби встановити джерело отруєння людей.