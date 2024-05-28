Жителя селища Верховина затримали в 2023 році

Суд визнав винним 39-річного жителя Верховинського району у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників. За поширення російської пропаганди у Facebook прикарпатець отримав 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 28 травня, жителя селища Верховина затримали в 2023 році за те, що він ділився у Facebook агітаційними відео з TikTok, в яких вихваляли «вагнерівців», військові підрозділи і політичне керівництво Росії.

«Під час обшуку СБУ виявила в телефоні агітатора переписку, в якій він бажав агресорам удачі, називаючи їх “браттями”, а також написав гасло “слава России”, – інформують правоохоронці.

За виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників прикарпатця засудили до 5 років позбавлення волі.