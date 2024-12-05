Аварія сталася у селі Цуцилів Надвірнянського району

Правоохоронці передали в суд кримінальну справу проти 29-річної прикарпатки, яка без посвідчення водія сіла за кермо і спричинала смертельну ДТП. Водійці загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 5 грудня, аварія сталася в жовтні у селі Цуцилів Надвірнянського району.

«Обвинувачена, яка не мала практичних навиків керування та посвідчення водія, сіла за кермо автомобіля та вчинила ДТП зі смертельними наслідками. Жінка не справилась з керуванням і виїхала за межі проїзної частини у кювет, де наїхала на телефонну опору та дерево», – розповіли правоохоронці.

У салоні автівки були двоє пасажирів – 66-річна жінка та 41-річний чоловік. Від численних травм останній загинув.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, 29-річній водійці загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.